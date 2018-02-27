Home Anticipazioni Uomini e Donne Uomini e Donne anticipazioni, arriva il primo bacio sul il Trono Classico

di Redazione 27/02/2018

Finalmente arrivano delle interessanti news nell'ambito di Uomini e Donne anticipazioni. Dopo settimane di litigi, crisi, indecisioni, gossip e quant'altro... Ecco il primo bacio sul Trono Classico. Nilufar e Lorenzo: la confusione della tronista Questa seconda parte del Trono Classico di Uomini e Donne sembra essersi accesa improvvisamente. Il percorso delle due troniste Nilufar Addati e Sara Affi Fella inizia a prendere forma. La confusione della tronista italo-persiana però sè empre incentrata su un cavillo particolare: Nilufar e Lorenzo, quest'amore saddafá? In questi ultimi giorni Lorenzo Riccardi ha confermato la sua volontà di continuare a corteggiare Sara Affi Fella nonostante i suoi rifiuti, nel frattempo Nilufar Addati sembra essersi data da fare nelle conoscenze con i corteggiatori rimasti al suo cospetto. Le varie anticipazioni che stanno circolando sul web vedono Nilufar Addati molto concentrata nella conoscenza di Giordano, anche se in molti puntano su una probabile scelta incentrata su Nicolò Ferrari, soprattutto dopo un mi piace lasciato dalla mamma della tronista su Instagram. Sara Affi Fella la scelta, il fantasma di Nicola Panico Tra i protagonisti delle anticipazioni di Uomini e Donne proviamo anche la napoletana Sara Affi Fella. Uno dei rumors che ha visto per un attimo vacillare il suo percorso all'interno del programma di Maria De Filippi riguarda In un certo qual modo il fantasma dell'ex fidanzato Nicola Panico. Dopo un piccolo scontro avvenuto sui social fra Nicola panico e Lorenzo ritardi se avanzata l'ipotesi secondo cui l'ex fidanzato dell'Affi Fella potesse arrivare in trasmissione corteggiarla... Ma mentre si avvicina il fatidico tempo di "Sara Affi Fella la scelta" la notizia riguardante l'ex fidanzato persiste ancora all'interno del mondo del gossip. Nicola Panico dunque andrà a Uomini e Donne? Anticipazioni Uomini e Donne: È tempo di baci In queste ultime ore però la notizia saliente riguarda il primo bacio arrivato per il Trono Classico in questa seconda fase di Uomini e Donne. Secondo alcune anticipazioni infatti sembrerebbe che sia nato il primo amore per uno dei 4 tronisti del programma. I fan di Uomini e Donne puntano il dito su Nicolò Brigante... Ma la protagonista di questa notizia invece è Sara Affi Fella. In queste ultime ore infatti sarebbero stati pubblicati delle anticipazioni che riguardano la tronista napoletana il corteggiatore catanese, Luigi Mastroianni, secondo le quali i due ragazzi in occasione dell'ultima esterna si sarebbero addirittura scambiati un bacio. Sara Affi Fella dunque è già pronta per la scelta?

