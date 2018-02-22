Come bloccare il ciclo mestruale

Bloccare il ciclo con i farmaci

I metodi naturali per bloccare le mestruazioni

Quante volte vi siete limitate per via del? Salva slip e dolori mestruali possono rappresentare in alcune circostanze dei grossi limiti primi di appuntamenti importanti, oppure quando si deve partire per le vacanze. Il ciclo mestruale è un evento fisiologico e fondamentale per la donna, quindi non può e non deve diventare un peso nel lungo periodo, altrimenti si tramuterebbe in una malattia. Maanche solo per qualche ora o per un paio di giorni? Esistono diversi metodi per bloccare temporaneamente le mestruazioni dopo che sono iniziate, ma lo si può fare tenendo sempre a mente dell’importanza del ciclo, che non deve essere trattato con superficialità. Il ciclo mestruale ha generalmente la durata di 5 giorni e si presenta ogni 28-30 giorni, in sostanza una volta al mese, causando dolore pelvico, nausea e altri fastidi. Quando però una donna deve andare in vacanza, può essere un bel problema se i giorni coincidono proprio con quelle delle mestruazioni. Stesso discorso nel caso si tratti di un’atleta che deve affrontare una gara importante, o semplicemente di una ragazza che voglia trascorrere un weekend romantico con il proprio partner.Uno dei metodi più utilizzati per bloccare il ciclo è rappresentato dall’assunzione della. Trattandosi dell’interruzione di un processo fisiologico, comunque, il consiglio è sempre quello di parlarne prima con un ginecologo. Nel caso di confezione da 21 confetti, ad esempio, una volta ultimata la stessa puoi non fare la pausa e continuare a prenderla per altri sette giorni, rinviando dunque la pausa. In alternativa, puoi prendere il primo blister da 21 confetti, saltare la pausa e assumere il secondo blister spostando sostanzialmente la pausa di altri 30 giorni. Oltre alla pillola, ci sono altri farmaci che consentono di bloccare le mestruazioni, ma in questo caso più che mai è bene parlarne con un medico. Un ginecologo, ad esempio, può consigliare farmaci come il, che viene solitamente assunto per regolarizzare il ciclo, ma si utilizza anche per ritardare le mestruazioni.Altri metodi, non hanno la stessa certezza della pillola anticoncezionale, quindi non funzionano al 100% e potrebbero funzionare su alcune donne e non funzionare su altre. Stiamo parlando di quei metodi naturali come un. Le temperature basse, infatti, bloccano o quantomeno ritardano il flusso mestruale. È per questo motivo, ad esempio, che soprattutto d’estate se capita di fare il bagno a mare e l’acqua è fredda può succedere che le mestruazioni si blocchino o ritardino di uno due giorni. Tra i rimedi naturali per bloccare il ciclo mestruale, secondo le “credenze della nonna”, ci sono alcuni cibi, come ad esempio le. Se se vuoi davvero interrompere le mestruazioni senza assumere farmaci, un altro modo è quello di eliminare dall’alimentazione cibi piccanti e assumere lenticchie chiare almeno una volta al giorno. Infine, tra i metodi naturali si segnala anche lao capsella bursa pastoris, una pianta che cresce un po’ dovunque e che appartiene alla famiglia delle Brassicaceae.