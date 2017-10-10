Home Gossip Grande Fratello Vip 2017, Luca rompe con Soleil

di Redazione 10/10/2017

Al Grande Fratello Vip 2017 si consuma un tradimento praticamente in diretta, ma siamo certi che non sarà nemmeno l'ultimo capitolo della storia. Finalmente Luca Onestini ha saputo tutta la verità su quello che sta succedendo fuori dalla Casa tra la sua fidanzata Soleil Sorgé e Marco Cartasegna che qualche mese fa ha condiviso con lui il trono di Uomini e Donne, anche se non tutto è ancora chiaro. Già nel pomeriggio l'ex tronista bolognese aveva cominciato a manifestare i suoi sospetti in confessionale, ipotizzando che con Soleil potesse essere successo qualcosa e che la loro situazione potesse non essere la stessa di quando era entrato, ma era anche sicuro che tra lei e il fratello Gianmarco andasse tutto benissimo. Invece la situazione come sappiamo è molto diversa ed è stato proprio il fratello, insieme a Ilary Blasi, a raccontargli le uscite di Soleil con Marco. All'inizio Onestini pensava ad uno scherzo, poi però ha capito che parlavano sul serio e si è rassegnato all'evidenza: è entrato da innamorato e fidanzato, credeva di aver costruito un rapporto importante, ora deve confrontarsi faccia a faccia con la sua donna per capire cosa stia succedendo e se veramente è finita tra di loro Peccato però che questa settimana la Sorgé abbia deciso di non presentarsi in studio, cosa che l'ha fatto ancora di più arrabbiare, come l'attacco che l'ex corteggiatrice ha fatto alla sua fa,miglia da Barbara d'Urso: “Non posso credere che sia stata così falsa e abbia detto certe cose, la mia famiglia non si tocca. Ma che persona è?”. Però quando la Blasi gli ha chiesto se voleva uscire per chiarire, Luca ha detto di voler rimanere per non darle questa soddisfazione. E gli sms con Giulia Latini? Ci sono stati, in assoluta amicizia, anche se non l'aveva confessato a Soleil.

