Grande Fratello Vip 2017, Serena Grandi in crisi

di Redazione 18/09/2017

La prima settimana di Serena Grandi nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 si sta concludendo in maniera tumultuosa. L'attrice che dagli anni '80 è anche una grande icona di bellezza, ha accusato un problema di salute ma ha anche minacciato di abbandonare il reality di Canale 5 durante la diretta di lunedì 18 settembre. Tutto è cominciato quando il GF per rendere più piacevole il sabato sera ai due gruppi ha regalato musica e un aperitivo ai concorrenti. La Grandi, che già aveva problemi di stomaco, si è lasciata comunque andare sperando che un po' di vino, il cibo e le chiacchiere le facessero passare il dolore. Invece evidentemente non ha digerito quello che le era stato proposto e sono cominciate le corse in bagno. In suo soccorso è arrivata una mano inattesa, quella di Giulia De Lellis che spinta da Daniele Bossari ha coperto con un lenzuolo la compagna di gioco anche per impedire che le venisse inquadrato in continuazione il 'lato B' che tanti italiani in passato aveva fatto sognare. Domenica mattina Serena si è svegliata bene e di buon umore ma non aveva considerato di dover affrontare una dura discussione con Cristiano Malgioglio. Il cantautore come noto non è abituato a dormire con altri e si è lamentato perché secondo lui la Grandi russa troppo. Così ha chiesto a Giulia di cambiare posto con lui per prendere il suo lettino a andare a dormire in cucina. Quando l'attrice lo ha saputo si è messa a piangere sfogandosi con i suoi angeli custodi, Giulia e Daniele, minacciando di andarsene durante la diretta. Alla fine lei e Cristiano e Serena, amici anche fuori dal GF Vip 2017, si sono chiariti: “Io litigo con le persone a cui voglio bene, Non discuto con una conoscente”, ha chiarito lui.

