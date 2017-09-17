Home Gossip Grande Fratello Vip 2017: il sogno di Giulia De Lellis

Grande Fratello Vip 2017: il sogno di Giulia De Lellis

di Redazione 17/09/2017

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 è anche tempo di confessioni e ancora una volta quelle di Giulia De Lellis fanno molto discutere. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che da oltre un anno vive insieme ad Andrea Damante, non ha mai nascosto di avere velleità artistiche e di sognare un lavoro fisso nel mondo dello spettacolo ma questa volta è andata anche oltre. Chiacchierando insieme a Daniele Bossari infatti la 21enne romana ha detto di immaginarsi in futuro come conduttrice di un talent tipo X Factor o Amici. Ma soprattutto ha confessato che Alessia Marcuzzi le piace molto e che se dovesse avere un altro ruolo all'interno del GF Vip 2017 non si vedrebbe male al posto di Ilary Blasi anche se pensa di essere ancora giovane e di avere molto da imparare ma lei non dispera. La De Lellis però ammette che da quando è uscita da Uomini e Donne le sono arrivate molte offerte generose da parte di aziende che producono cose da lei poco amate e per questo ha rifiutato anche per non tradire i suoi followers ai quali tiene molto. Parole, quelle di Giulia, che arrivano a poche ore dalla diretta di lunedì sera nella quale si deciderà il destino di uno degli altri concorrenti con l'esito del televoto per il primo nominato (secondo gli ultimi rumors se la giocano Carla Cruz e Ivana Mrazova). Lei invece è convinta di poter fare molta strada e avere anche maggiore fortuna di Andrea Damante un anno fa: il pubblico le darà ragione anche questa volta?

