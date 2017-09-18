Home Gossip Uomini e Donne news: Amedeo Barbato attacca Francesco Monte

Uomini e Donne news: Amedeo Barbato attacca Francesco Monte

di Redazione 18/09/2017

Il suo è stato uno dei troni di Uomini e Donne più discussi nella storia recente del dating show di Canale 5, ma Amedeo Barbato ogni tanto torna ancora a far parlare di sé anche se il ragazzo napoletano ormai vive lontano dai programmi televisivi. In compenso però la notorietà che gli ha dato il ruolo di tronista alla fine del 2015 gli permette di essere ancora chiamato come ospite in occasione di alcuni eventi, ma all'ultimo lui ha deciso di rinunciare. Amedeo era stato chiamato per essere presente al 'Gran Galà di arte e moda sotto le stelle' a Teverola e aveva anche dato il suo consenso, ma all'ultimo ha deciso di rinunciare comunicandolo agli organizzatori ma anche ai suoi fans con un post su Facebook. L'ex tronista aveva accettato con entusiasmo di tornare in pubblico e di poter abbracciare chi gli vuole ancora bene, ma non se l'è sentita come ha scritti lui stessi di mescolarsi con altri personaggi che non hanno nulla a che vedere con lui e in più non era stato nemmeno informato della loro presenza. Lui non ha fatto nomi, ma quello più evidente sulla locandina dell'evento è Francesco Monte che invece è stato presentato come l'ospite principale. Come molti ricordano, Amedeo Barbato è stato tronista per tre mesi nell'autunno del 2015 e alla fine dopo molte incertezze aveva scelto la giovane Sophia Galazzo, ma la loro storia subito dopo le vacanze di Natale era già finita tra mille polemiche. Più di recente il ragazzo napoletano aveva ammesso di essersi pentito quasi subito di quella scelta ma non aveva mai parlato male di ex colleghi sul trono. E ora come replicherà Monte'

