Grande Fratello Vip: Andrea Damante, tutto cambia

di Redazione 02/10/2016

Uno dei grandi protagonisti nelle prima due settimane del Grande Fratello Vip è stato sicuramente Andrea Damante che si sta facendo conoscere anche dal pubblico che non l’aveva seguito nella passata stagione di Uomini e Donne. Le ultime news del reality di Canale 5 confermano che nonostante la buona compagnia e la corte incessante di Asia Nuccetelli, l’ex tronista in testa ha soltanto Giulia De Lellis. Stanno insieme da quattro mesi, i due ragazzi, eppure hanno già grandi progetti in testa, come quello di diventare genitori. Andrea Damante ha confermato nelle ultime ore che effettivamente la fidanzata non è incinta “ma se arrivasse non ci sarebbe alcun problema. Un figlio è comunque un dono”. E comunque è sicuro che quando uscirà dalla Casa, per lui comincerà una nuova fase della vita: sarà strano rivedere Giulia, come si ricominciassero tutto da capo, la riscoperta del piacere di farsi le coccole, di darsi i baci. Andrea è innamoratissimo della sua scelta a Uomini e Donne e non l’ha mai nascosto anche se la cosa fa arrabbiare Asia. Parlando con Alessia Macari, la figlia di Antonella Mosetti ha ancora una volta criticato la ‘rivale’ e la sue guance gonfie. Certo, è carina, ma nessuno le può dire che anche lei ha le guanciotte. Ormai non sa più a cosa attaccarsi, ma i fans dei Damellis non hanno gradito riempiendola di critiche sul web.

