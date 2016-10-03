Home Gossip Grande Fratello Vip: l’ira di Simona Ventura

di Redazione 03/10/2016

Le clamorose dichiarazioni di Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip sui presunti tradimenti del passato all’ex moglie Simona Ventura nel periodo in cui erano ancora sposati e le battute pesantissime di Clemente Russo sulla conduttrice televisiva avranno un’appendice in tribunale, le ultime news di gossip infatti confermano che lei anche se non ha sentito direttamente è stata informata e ha già dato mandato ai suoi legali di provvedere. Ad anticipare la causa che Simona Ventura farà all’ex marito Stefano Bettarini e a Clemente Russo è stato direttamente l’avvocato della donna, Alessandro Simone. Super Simo è rimasta molto scossa da quelle rivelazioni, ma anche dal fatto che Bettarini ha tirato nuovamente in ballo il presunto tradimento con Giorgio Gori e vuole tutelare i diritti sia suoi che quelli dei figli “calpestati dalle dichiarazioni gravemente offensive rilasciate da due concorrenti del Grande Fratello Vip, evidentemente espressione del loro pensiero sul ruolo della donna e sulla famiglia”. Sicuramente ci sarà una denuncia per Clemente Russo che ha apostrofato con un aggettivo pesante la donna, fidandosi di quello che gli aveva raccontato il suo compagno d’avventura al GF Vip. Ancora da decidere quello che invece succederà con Bettarini, anche se il legale ritiene ogni commento superfluo. Ma l’avvocato ha messo nel mirino anche Endemol la società di produzione del reality, che avrebbe potuto tranquillamente tagliare le scene incriminate quando ha capito di cosa i due stavano parlando.

