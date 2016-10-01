Home Gossip Grande Fratello Vip, Costantino Vitagliano attacca tutti

Grande Fratello Vip, Costantino Vitagliano attacca tutti

di Redazione 01/10/2016

Costantino Vitagliano è stato il primo eliminato dalla Casa del Grande Fratello Vip ma non sembra averla presa benissimo. Come dicono le anticipazioni tv di Verissimo infatti l’ex principe dei tronisti oggi (1° ottobre) sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin e parlerà dei suoi ex compagni di avventura criticandone molti. Prima di tutto Costantino Vitagliano se l’è presa con Stefano Bettarini ed Eleonoire Casalegno che secondo lui hanno pilotato le nomination degli altri concorrenti che stavano in cantina. Ma nei pochi giorni in cui è rimato al Grande Fratello Vip l’ex tronista si è fatto anche altri nemici. Ce l’ha con Valeria Marini che avrebbe voluto farlo diventare il suo segretario, come fa con Gabriele Rossi e Laura Freddi, mentre Pamela Prati gli aveva rubato gli occhiali da sole ma glie li ha anche restituiti prima della diretta e lui non ne ha voluto parlare davanti a tutti. Secondo lui la showgirl è un’attrice nata. Silvia Toffanin però gli ha anche chiesto conto della battuta omofoba di Clemente Russo su Bosco Cobos, alla quale Costantino ha riso senza riprenderlo: “Non ho fatto in tempo a scusarmi con Bosco ma lo faccio ora. Sono stato stupido a sorridere quando Clemente ha detto quella frase, ho amici gay da vent’anni, frequento locali gay e ci ho pure lavorato”. Ecco perché spera che vinca l’attore spagnolo oppure Alessia Macari.

