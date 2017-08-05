Home Gossip Grande Fratello Vip, ci sarà anche Luca Onestini?

di Redazione 05/08/2017

Dopo che diversi blog, a cominciare da Dagospia, nelle ultime ore hanno svelato buona parte del cast che entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, senza che nessuno di quelli citati per il momento smentisca, la fantasia dei fans di Uomini e Donne si è scatenata perché sono potenzialmente diverse gli ex tronisti e corteggiatori e coinvolti. Il nome di Giulia De Lellis sembra certo, anche se lei nelle scorse settimane aveva fatto capire di puntare su altro, ma salgono anche le quotazioni di Luca Onestini. Fino a qualche giorno fa in realtà sembrava che tra i concorrenti del reality di Canale 5 potesse esserci la sua compagna, Soleil Sorgé, che però ha prontamente smentito. Eppure forse le anticipazioni tv non erano andate molto lontane dalla realtà sempre che il nome dell'ex tronista corrisponda al vero. A sponsorizzare la sua causa è stato direttamente uno che al GF Vip ci sarà, Cristiano Malgioglio, che intervistato dalla rivista Spy ha confessato tutta la sua ammirazione per il ragazzo bolognese che gli piace sia per il suo aspetto che per la sua naturalezza. In più ha doti di vanità che gli ricordano molto da vicino lui quando era giovane. Nessuna convocazione ufficiale, quindi, anche se nelle prossime settimane il cast del Grande Fratello Vip diventerà ufficiale, ma intanto queste news stanno esaltando i fans della coppia di Uomini e Donne. Luca sembra giocarsi un posto con altri due tronisti, Rosa Perrotta e Marco Cartasegna, che vengono indicati come possibili protagonisti nella nuova edizione del reality, al via l'11 o il 18 settembre prossimi.

