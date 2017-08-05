Home Gossip GF Vip: Stefano Bettarini , vacanze con sorpresa

di Redazione 05/08/2017

Un anno fa di questi tempi Stefano Bettarini si stava preparando per il suo grande rientro in tv come concorrente del Grande Fratello Vip, il reality che gli ha dato anche la possibilità di diventare inviato all'Isola dei Famosi 2017. Oggi più semplicemente l'ex calciatore si sta godendo un periodo di ferie in Sardegna insieme alla sua nuova compagna, Nicoletta Larini. I due piccioncini però non sono soli perché come dimostrano le immagini postate dallo stesso Bettarini insieme alla coppia negli ultimi giorni sono arrivati anche i due figli nati dal matrimonio con Simona Ventura, Niccolò che viaggia verso i 19 anni e Giacomo che ne ha 16. Con loro Stefano ha sempre cercato di essere un padre presente nonostante soprattutto nei primi tempi i rapporti con la sua ex moglie non abbiano funzionato troppo bene. Da tempo però nonostante alcune incomprensioni, i due hanno trovato un accordo anche sui figli e così adesso l'ex gieffino ne ha approfittato per far conoscere loro la sua nuova compagna, convinto che questa possa essere una storia lunga. In realtà Stefano e Nicoletta, figlia di un notissimo ex pilota di Formula 1, si frequentano in maniera assidua da un paio di mesi e anche lui sembra molto preso come ha confessato di recente al talk show #Estate intervistato da Alfonso Signorini. Presto ancora per parlare di convivenza, mentre la parola matrimonio proprio non si pronuncia, ma per Bettarini sembra arrivato il momento di mettere la testa a posto e di sistemarsi.

