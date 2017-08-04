Loading...

Fabio e Nicole di Uomini e donne si sposano

04/08/2017

Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato confessano di essere pronti per il matrimonio a ritmo di salsa Una coppia di Uomini e Donne che ha saputo superare una profonda crisi riscoprendo la forza dell'amore ora è pronta per fare il grande passo? Stiamo parlando di Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato che secondo le ultime news di gossip sarebbero molto più vicini al matrimonio di quanto non fossero solo qualche mese fa e finalmente sembrano pronti a prendere un impegno per tutta la vita. Dopo tante news di gossip sulla coppia di Uomini e Donne, una conferma è arrivata direttamente dai due ragazzi che sono stati intervistati dal settimanale 'Grand Hotel'. Se fino allo scorso anno le nozze erano un argomento che piaceva molto ai loro fans ma meno ai diretti interessati, impegnati a costruire un futuro lavorativo importante e duraturo, adesso invece i primi a pensarci sono proprio loro. L'ex tronista e la sua scelta infatti hanno ammesso di essere pronti per il matrimonio che però sarà in Argentina (terra natale del ragazzo) e sognano di farlo su una spiaggia con una musica come la salsa in sottofondo. Una cerimonia intima e privata, perché da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne sia Fabio che Nicole hanno sempre cercato di essere riservati sulla loro vita privata anche se qualche mese fa hanno dovuto rendere pubblica la loro crisi che li aveva portati a separarsi. Un periodo buio che per la gioia dei loro fans è solo un cattivo e lontano ricordo, appartiene ad un passato che hanno vissuto ma vogliono accantonare progettando una svolta importante. La prima vera per mettere su famiglia insieme, anche se per il momento una data non c'è ancora.
