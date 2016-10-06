Home Gossip Grande Fratello Vip, Costantino e Mariana ci provano?

di Redazione 06/10/2016

Costantino Vitagliano è pronto per tornare con Elisa Mariana, sua ultima compagna e mamma anche della piccola Ayla? Come faceva immaginare l’abbraccio della ragazza all’ex tronista quando è stato eliminato sembrava di sì, ma ci sono news del Grande Fratello Vip clamorose che lo accostano invece a Mariana Rodriguez. Come anticipa il settimanale ‘Chi’, attentissimo alle vicende nella Casa anche perché Alfonso Signorini è l’opinionista principe del Grande Fratello Vip, in grande segreto prima di lasciare il reality Costantino Vitagliano avrebbe fatto una proposto alla bella Mariana, promettendole un appuntamento una volta che anche la modella paraguaiana sarà fuori dal programma. E sembra che la risposta della ragazza sia stata affermativa, anche se per il momento non ci sono altri riscontri in attesa che i due si rivedano. Intanto Costantino è tornato alla vita di tutti i giorni: nelle ultime ore è stato sorpreso fuori da una discoteca insieme a Clemente Russo, entrambi sorridenti, ma in una breve intervista sempre a ‘Chi’ ha commentato la bufera mediatica che si è scatenata su Stefano Bettarini: “Ho subito detto che non è un uomo. Come può andare in giro dopo quello che ha detto sulla sua ex moglie e di conseguenza offendendo i suoi figli?”. Sicuramente alla fine del reality, o magari già nella prossima diretta, anche tra loro due ci sarà un chiarimento.

