Home Uomini e Donne UeD Gossip: Aldo e Alessia, la verità oggi 6 ottobre 2016 in tv

UeD Gossip: Aldo e Alessia, la verità oggi 6 ottobre 2016 in tv

di Redazione 06/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

C’è grande attesa tra i fans perché le anticipazioni di UeD confermano che oggi, 6 ottobre, ci sarà la puntata dedicata al Trono Classico e Gay ma soprattutto i due grandi protagonisti saranno Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, per la prima volta di nuovo insieme dopo la drammatica rottura comunicata a fine luglio. Aldo Palmeri e Alessia Cammarota tornano là dove tutto era cominciato nel 2014, quando il loro amore sembrava incrollabile,. Da allora si sono sposati, è nato Nicolò e sembrava che la loro fosse una favola a lieto fine. Invece la tempesta, scatenata da un tradimento dell’ex tronista catanese, e la decisione di separare le strade anche per fare chiarezza. Oggi quindi sentiremo direttamente dalla loro voce quello che è veramente successo e come intendono portare avanti la loro storia. E a fornire preziosi consigli ci sarà anche Maria De Filippi che ha sempre avuto molto a cuore la loro storia. Nel frattempo Alessia, che non ha giustificato il tradimento ma si è detta disposta a ricominciare, è dimagrita parecchio, segno che la situazione la sta facendo soffrire molto. Per ora i due ragazzi continuano a vedersi soltanto per il bene del figlioletto ma non sembra ci siano margini per tornare insieme. Quanto continuerà ancora questa situazione?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp