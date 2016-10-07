Loading...

UeD News Trono Classico: l’addio di Annunziata

07/10/2016

Fin dalle prime puntate UeD del Trono Classico e Gay tra le corteggiatrici che si sono messe più in evidenza c’è stata Annunziata Basco. Ma le ultime news di Uomini e Donne dicono che il vento per la ragazza è profondamente cambiato e probabilmente lei è arrivata ad una decisione clamorosa, quella di abbandonare il programma. Annunziata Basco per un mese, da quando è iniziato il Trono Classico e Gay, non ha mai sciolto veramente le riserve su chi volesse corteggiatre tra Riccardo Gismondi e Claudio D’Angelo nonstante i due tronisti abbiano più volte detto di voler approfondire la conoscenza, anche se in esclusiva. Nell’ultima puntata del people show però come confermano le news di UeD, la ragazza che da anni vive e lavora a Pisa non si è presentata e sembra non avere nessuna intenzione di tornare sui suoi passi, alimentando così le chiacchiere di chi pensa che fosse lì soltanto per mettersi in mostra e non perché realmente interessata. La corteggiatrice nelle ultime ore ha postato le sue considerazioni su Instagram lanciando anche un messaggio preciso a Riccardo Gismondi e Claudio D’Angelo. Forse lei ragiona all’antica ma i baci non sono una merce che si regala e in queste puntate evidentemente lei ha visto molte cose che non le sono piaciute. Il web però in generale le ha voltato le spalle e ora tocca ad Annunziata decidere: il suo sarà un addio definitivo?
