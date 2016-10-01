Loading...

News Trono Over Uomini e Donne: Gemma e Marco vicini alla rottura?

01/10/2016

Gemma Galgani e Marco Firpo sono già in crisi? Le ultime news di UeD confermano che nelle registrazioni del Trono Over tra i due c’era stata una violenta discussione, al termine dell’ultima puntata, causata dalla volontà manifestata dal ‘cavaliere’ di conoscere anche un’altra donna oltre a Gemma. Fuori dagli studi, Marco Firpo ha accusato Gemma Galgani di comportarsi in maniera diversa quando è con lui e quando invece è in studio e le ha consigliato di fare chiarezza nella sua testa, smettendo di pensare sempre a Giorgio Manetti. Parole che hanno scosso la donna e l’hanno fatta piangere, anche se lui subito dopo l’ha abbracciata consolandola. Ma successivamente non si sono più visti perché Marco è stato molto impegnato e quindi si sono rivisti alle registrazioni. Il cavaliere ha raccontato, rispondendo ad una domanda di Sossio, che non sono ancora andati fino in fondo, ma successivamente ribadisce di essere venuto a Uomini e Donne per conoscere Gemma anche se si sta stufando dei litigi con lei. E intanto Giorgio sembra disinteressarsi di tutta questa storia e vuole approfondire la conoscenza di Raffaella e Sabrina. Una delle due signore riuscirà a fargli dimenticare definitivamente Gemma?
