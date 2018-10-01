Home Gossip Grande Fratello Vip diretta, gossip Francesco Monte e Giulia Salemi

Grande Fratello Vip diretta, gossip Francesco Monte e Giulia Salemi

di Redazione 01/10/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I fan dei reality show sono pronti per il Grande Fratello Vip diretta che andrà in onda stasera, capitanata sempre da Ilary Blasi. Nel mirino dei rumors c'è il gossip Francesco Monte e Giulia Salemi... Tra i due ragazzi è già amore? Francesco Monte canna Gate Francesco Monte nell'arco dei 2018 non è riuscito a rimanere lontano dai rumors e del gossip italiano. Il ragazzo, dopo la fine mediatica della relazione con Cecilia Rodriguez, resta con uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti in assoluto. Una prima rivalsa per l'ex tronista era arrivata con L'Isola dei Famosi 2018, Il caso vuole però che il riscatto non deve andare come già preventivato... Una segnalazione da parte di Eva Henger fa scattare il Francesco Monte canna Gate. Da quel momento in poi l'ex tronista si vede costretto ad abbandonare L'Isola dei Famosi 2018 per tornare in Italia e difendersi. Ad ogni modo quell'avventura regala lui una piccola gioia, ovvero la relazione con Paola Di Benedetto. Paola Di Benedetto dopo Francesco Monte Francesco Monte anche in questo caso vede naufragare una seconda storia d'amore dopo pochissimi mesi. La coppia annuncia la loro relazione a Verissimo, in occasione di un'intervista fatta da Silvia Toffanin, ma sempre nel salotto di Canale 5 viene annunciata la fine della storia. Alla base di tutto vi sarebbe ancora una volta il Grande Fratello, dove Paola Di Benedetto ha voluto un incontro con il suo ex fidanzato Matteo Gentili. Ma se da una parte troviamo Paola Di Benedetto felicemente fidanzata con il cantante Federico Rossi, del duo Benji e Fede, dall'altra troviamo Francesco Molte molto attratto da Giulia Salemi. Grande Fratello vip gossip Come abbiamo accennato all'inizio di questo nostro articolo, nel mirino dei rumors del gossip troviamo Francesco Monte e Giulia Salemi. A quanto pare tra l'ex tronista è l'influencer c'è una vera e propria attrazione fisica, anche se Giulia Salemi ha confessato di preferire allontanare Francesco Monte per via di delusioni amorose pregresse che secondo lei non ha dimenticato... Le gemelle Le Donatella, Giulia e Silvia Provvedi, però stanno invogliando è incoraggiando Francesco Monte a farsi avanti e non arrendersi davanti questi primi rifiuti dell'influencer. Nascerà l'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi da qui a pochissime settimane?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp