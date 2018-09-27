Home Gossip Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati davvero?

Sara Affi Fella e Vittorio Parigini si sono lasciati davvero?

di Redazione 27/09/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Gli occhi del gossip sono ancora puntati su Sara Affi Fella e Vittorio Parigini. Il calciatore di serie A ha ufficializzato la fine della storia con l'ex tronista, a quanto pare tutto sarebbe stato finalizzato al non essere trascinato con lei in nel gate conservando sponsor e follower. Ma se lui non si fossero lasciati davvero? Sara Affi Fella Gate contro Uomini e Donne In questi ultimi giorni abbiamo avuto modo di parlare molto spesso del Sara Affi Fella Gate contro Uomini e Donne. La tronista napoletana che è stata protagonista nell'ultima fase del trono classico di Uomini e Donne a maggio avrebbe ingannato tutti, manda la relazione, ai corteggiatori, agli autori, ai fan a Maria De Filippi... La cosa ovviamente non è rimasta impunita, tanto che qualcuna la redazione ha confessato la vera natura dei rapporti tra Sara Affi Fella e Nicola panico, il fidanzato che non ha mai lasciato pur di partecipare a Uomini e Donne. "Mi aveva promesso un figlio" Nicola Panico sarebbe stata ascoltato immediatamente della redazione di Uomini e Donne al fine di capire cosa fosse successo tra lui e l'ex tronista. Secondo quanto reso noto Sara Affi Fella avrebbe chiesto il fidanzato di mentire pur di salire sul trono di Uomini e Donne. Il patto tra i due sarebbe stata il seguente, ovvero quello di permettere alla ragazza di arrivare a Uomini e Donne per poi applicare altro non certo punto senza condurre ad una vera e propria scelta. Peccato però che evitano di Sara Affi Fella alla fine è a un altro, tanto che la ragazza ha scelto il popolare Luigi Mastroianni perché considerato il perfetto bravo ragazzo. In questo frangente l'ex tronista aveva promesso a Nicola Panico un amore eterno, coronato da una convivenza, è con l'arrivo di un figlio che avrebbero chiamato col nome del padre di lui perché è scomparso tanto tempo fa. Vittorio Parigini ha lasciato veramente Sara Affi Fella? Data l'esistenza del Sara Affi Fella gate, la menzogna creata ad hoc per il percorso sul trono di Uomini e Donne che avrebbe dovuto fruttare follower, campagne pubblicitarie al momento perse... In questo frangente ecco che Vittorio Parigini annuncia sulla Stories nel suo profilo Instagram la verità circa Sara Affi Fella che riguarda la fine della storia d'amore. Ovviamente Nicola panico questa volta ha deciso di non restare in silenzio rivelando un indiscrezione. Secondo quanto pubblicato da GossipeTV Nicola Panico avrebbe dichiarato: "Volevo comunicare a tutti che Sara e Vittorio stanno ancora insieme, non si sono mai lasciati. Un po’ di popolarità anche a te cucciolo, storia chiusa tra me e Sara".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp