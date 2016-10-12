Home Gossip Grande Fratello Vip: Karina Cascella attacca Giulia De Lellis

12/10/2016

Giulia De Lellis ormai è diventata il ‘prezzemolino’ di Canale 5: per due volte è andata al Grande Fratello Vip, è stata intervistata a Mattino 5 e le mancava solo Barbara d’Urso per chiudere il ciclo. Ma durante la sua intervista a Pomeriggio 5 come dicono nel news di gossip l’ex corteggiatrice è stata protagonista di un duro scontro con Karina Cascella, scesa in campo per difendere Asia Nuccetelli. Karina Cascella infatti, come molti sul web, pensa che in fondo la figlia di Antonella Mosetti non debba essere messa in croce perché non ha fatto nulla di male ma soprattutto è convinta che se lei si è comportrata in quel modo, provandoci con Andrea Damante, è perché l’ex tronista di Uomini e Donne glielo ha permesso. E la storica opinionista di UeD è andata anche oltre: “Il triangolo amoroso quando vi conviene per Instagram e altro, quando non vi conviene più invece la musica cambia”. Parole dette senza peli sulla lingua, come ha sempre fatto Karina, ma Giulia De Lellis non ci sta, perché secondo lei Andrea si è sempre comportato in maniera corretta e in suo aiuto sono arrivate anche le parole di Barbara d’Urso: gli uomini sposati o fidanzati sono sacri, non si toccano. Eppure molti, non solo Asia, sono convinti che Giulia stia facendo solo scena per avere ancora un po’ di visibilità.

