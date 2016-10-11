Home Gossip UeD News, la spiegazione di Annunziata

UeD News, la spiegazione di Annunziata

di Redazione 11/10/2016

Nelle prime settimane del Trono Classico e Gay una delle corteggiatrici più al centro dell’attenzione è stata senza dubbio Annunziata Basco. Ma le ultime news di UeD conferemano che la ragazza, ormai da anni residente a Pisa, ha deciso di non ripresentarsi più anche se fino ad oggi nessuno aveva fornito una spiegazione della sua assenza e di un addio che in pochi si aspettavano. Ora è la stessa Annunziata Basco che chiarisce tutto con una lunga intervista al sito Isa&Chia. In realtà nella puntata incriminata di Uomini e Donne lei non so è presentata perché non era stata bene, ma solo il giorno prima aveva girato l’esterna con Claudio D’Angelo ed era ancora amareggiata perché riconosce di non essersi comportata bene anche se si trattava di problemi personali, tanto che chiede scusa.Dopo il no di Riccartdo Gismondi, lei era comunque interessata a Claudio, ma sapeva già che se fosse andata via il tronista non si sarebbe mosso per riprenderla. Ma visto che lei ha vissuto da vicino il trono di Claudio e Riccardo, come pensa che andrà a finire? “Claudio sembra già indeciso tra due corteggiatrici, Ginevra Pisani e Sonia Lorenzini, mentre Riccardo ha baciato Martina Luchena e sembrava molto vicino a Vian Ventura, la ragazza madre, che ha eliminato nell’ultima puntata”. I due ragazzi intanto vanno avanti, per loro Annunciata è solo un ricordo.

