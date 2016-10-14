Home Gossip Uomini e Donne: Claudio influenzerà la scelta di Clarissa?

Uomini e Donne: Claudio influenzerà la scelta di Clarissa?

di Redazione 14/10/2016

Clarissa Marchese ha già scelto il suo corteggiatore preferito? Un dubbio che negli ultimi giorni,m come confermano le news di UeD è diventato sempre più forte perché fra tutti i candidati, dopo l’eliminazione di Miguel, sicuramente Simone Cipolloni è quello più forte e sembra aver conquistato il cuore oltre che la testa dell’ex Miss Italia. Ma il ragazzo di Verbania, che nella vita di tutti i giorni studia per diventare manager e fa anche il modello, potrebbe avere un punto importante a suo sfavore. In pochi lo sanno, ma il corteggiatore di Clarissa Marchese conosceva già qualcuno dei protagonisti di Uomini e Donne come dimostrano alcune foto del suo profilo. Tra i suoi amici infatti spunta anche Claudio D’Angelo, l’ex single di Temptation Island 3 che da settembre occupa una delle poltrone rosse come nuovo tronista accanto a Clarissa. Non si sa molto di più, se non il fatto che Claudio appare in alcune immagini sul profilo di Simone, ma le news di Uomini e Donne dicono che nell’ultima puntata Claudio D’Angelo si è schierato contro Miguel, che non era ancora stato mandato via da Clarissa. Questo legame del tronista con Simona sarà decisivo per convincere l’ex Miss Italia oppure sarà un problema? Intanto però il pubblico scommette già su questa coppia.

