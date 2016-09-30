Home Gossip Grande Fratello Vip, le confessioni di Antonella Mosetti

di Redazione 30/09/2016

Antonella Mosetti in questi anni era un po’ sparita dai radar della televisione italiana, ma in compenso aveva fatto molto parlare di sé per le storie d’amore intense che ha vissuto alcune delle quali non erano conosciute, come quella con Stefano Bettarini. Le ultime news del Grande Fratello Vip dicono che nelle ultime ore la showgirl ha aperto il suo cuore raccontando tutto ad Alessia Macari che è diventata la sua confidente nella Casa. Con Stefano Bettarini si è trattato di un incontro casuale in aeroporto, quando lei partecipava a Quelli che… il calcio mentre lui era ospite fisso a Buona Domenica. Lei aveva appena rotto con un uomo che non l’aveva trattata bene e cercava qualcuno con cui dimenticarlo. Con l’ex marito di Simona Ventura, all’epoca già single, era stato un colpo di fulmine e una storia intensa ma breve anche se le ha lasciato bei ricordi. Cinque anni invece è durata con Aldo Montano, ma anche in questo caso di mezzo c’è Bettarini. Era stato lui a darle il numero del campione olimpico perché le serviva per prenotare una serata per amici nel locale che gestiva Montano. Da lì è nato un amore folle e passionale, anche se si è sviluppato poco alla volta. La figlia Asia Nuccetelli, che al Grande Fratello Vip gareggia con lei, era entusiasta, all’epoca la incoraggiò molto anche quando lei aveva dubbi, ma nel 2012 è finito tutto. Oggi c’è un uomo nuovo che frequenta da poco e del quale non parla. Sarà la volta buona?

