Home Uomini e Donne UeD News: Riccardo sotto accusa

UeD News: Riccardo sotto accusa

di Redazione 29/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tra le corteggiatrici che si sono messe più in evidenza in queste prima settimane di Uomini e Donne c’è la toscana Benedetta Giannasi che però, come confermano le ultime news di UeD, ha deciso di non proseguire più la conoscenza con il tronista Riccardo Gismondi. Eppure sembrava che tra i due ragazzi ci fosse grande feeling come avevano confermato le prime esterne tra i due e il fatto che Benedetta Giannasi dopo essersi presentata per la prima volta in studio con i capelli lunghi, nella seconda apparizione sia arrivata con un taglio corto dopo che Riccardo Gismondi aveva detto di amare le ragazze così. Tutto perfetto tra loro due sino all’ultima esterna insieme, mai andata in onda perché lei ha lasciato,che ha fatto scattare qualcosa nella testa della corteggiatrice: “Me ne sono andata – ha confessato al sito NewsUeD.com – perché avevo davanti una persona immatura, che non rispecchiava più i canoni di chi volevo al mio fianco”. La ragazza ha anche raccontato che ha avuto la conferma della pochezza di Riccardo quando parlando con Martina si è messo a ridere quando la sua rivale gli ha chiesto cosa pensasse di lei. La bella toscana è convinta che il tronista sia lì soltanto per divertirsi e che in realtà non sia interessato veramente a trovare un amore. Gismondi riuscirà a farle cambiare idea?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp