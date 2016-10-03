Home Uomini e Donne News UeD: Laura Molina e Alessandro Basile è amore

News UeD: Laura Molina e Alessandro Basile è amore

di Redazione 03/10/2016

Non è la prima volta che due ex corteggiatori si innamorano e sembra che sia successo di nuovo. Le ultime news di Uomini e Donne infatti confermano che Laura Molina e Alessandro Basile fanno coppia fissa, come ha svelato su Instagram l’ex scelta di Gianmarco Valenza. Tra la ragazza milanese e il tronista è durata pochissimo, ma in compenso quella esperienza evidentemente le è servita a qualcosa. Infatti ha conosciuto Alessandro Basile, che era uno dei corteggiatori di Rossella Intellicato, anche se in realtà come ha confessato lei stessa con un lungo post l’amore non è scoppiato subito. Per mesi sono andati avanti a frequentarsi, lui è diventato anche il suo confidente preferito, il suo migliore amico ma poco alla volta il rapporto è cambiato: “Oggi sono qui a dirti che sei la metà che cercavo, che mi completi. E che sono pazza di te”, ha scritto Laura Molina. Dopo le delusioni che entrambi hanno accusato a Uomini e Donne, sembra quindi che possa cominciare un periodo nuovo e più sereno per i due ragazzi che hanno trovato l’amore anche fuori dal people show di Maria De Filippi.

