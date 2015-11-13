Grande Fratello Vip Sarà Flop, Mediaset Sceglie Isola dei Famosi
13/11/2015
Il Grande Fratello Vip, ovvero l'edizione speciale del tradizionale reality targato Mediaset non si farà. La decisione è stata presa essenzialmente perché non si riesce a metter su un cast adeguato e per il rischio elevato di flop in termini di audienceGià la classica edizione del Grande Fratello non ha riscosso, finora, il successo atteso, relativamente agli ascolti; figuriamoci un'edizione nuova. Eppure, molti non vedevano l'ora di osservare personaggi famosi come Vladimir Luxuria e Riccardo Bossi nella casa più osservata d'Italia. Grande Fratello Vip annullato, dunque. La notizia è stata confermata da un regista della trasmissione, che ha scritto sul suo profilo Facebook:
"E' arrivata la mail poco fa. Mediaset ha deciso di non mandare in onda il programma Grande Fratello Vip, che era previsto per gennaio prossimo. Grazie Mediaset per far rimanere a casa, con un preavviso minimo, circa 350 persone senza lavoro".Si vocifera che al posto del Grande Fratello Vip verrà trasmesso il programma L'Isola dei Famosi, visto che la precedente edizione, targata Mediaset, ha avuto molta presa sul pubblico. A voi sarebbe piaciuto vedere il Grande Fratello Vip? O è meglio L'Isola dei Famosi?
