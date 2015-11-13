Loading...

Polmonite Killer: MSF Lancia Petizione per Ridurre Prezzo Vaccino Antipneumococcico

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2015

MSF avvia una petizione per chiedere a Pfizer e GlaxoSmthKline di abbassare il prezzo del vaccino antipnumococcico

 

Il vaccino contro la polmonite costa troppo e, purtroppo, è inaccessibile per milioni di persone, nel mondo. Ecco perché, ancora oggi, la polmonite stronca tanti bimbi. E' necessario, dunque, tagliare il prezzo del vaccino contro la polmonite

  Ogni giorno, nel mondo, muoiono circa un milione di bimbi a causa della polmonite. Nei paesi in via di sviluppo il vaccino non è ancora arrivato ed è inaccessibile per molti per il costo elevato; Pfizer e GSK dovrebbero, dunque, ridurne il prezzo in modo da salvare tante vite. La situazione è drammatica soprattutto nelle nazioni più povere al mondo, come Nigeria, India e Congo, dove l'immunizzazione dei piccoli non arriva o arriva troppo tardi. Medici Senza Frontiere ha lanciato la petizione per sollecitare Pfizer e GSK a ridurre il prezzo del vaccino antipneumococcico a 5 dollari americani ed essere più trasparenti riguardo ai costi che si sostengono per sviluppare e produrre i vaccini. La petizione lanciata da MSF si chiama "A Fair Shot - Il vaccino giusto al prezzo giusto". Speriamo che aderiscano alla petizione molte persone.    
