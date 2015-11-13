Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Germania, Cadaveri 7 Bimbi in Casa: Madre Ricercata

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Orribile scoperta in Germania. I poliziotti hanno trovato i cadaveri di 7 bimbi. Il ritrovamento è avvenuto a Wallenfels, in  Franconia

  I cadaveri si trovavano in uno stabile di due piani, ubicato in un quartiere popolare. La  raccapricciante scoperta è stata fatta da un medico accorso sul posto per una visita urgente. La Procura ha avviato un'inchiesta per fare chiarezza sull'episodio. La madre dei piccoli è attualmente ricercata. "I corpi sono in pessimo stato", ha riferito un portavoce della Polizia bavarese. Si dovranno scoprire le ragioni del decesso dei piccoli e il loro sesso. Inizialmente, gli agenti avevano scoperto i cadaveri di due neonati; poi hanno continuato ad indagare, trovando altre 5 salme. La madre dei piccoli, una 45enne, è la proprietaria di un chiosco non molto lontano dal luogo dei macabri ritrovamenti. "Una volta ha detto che aveva abortito 4 volte", ha rivelato un conoscente della 45enne al Bild. Molte persone, comunque, hanno detto che la titolare del chiosco è una donna educata e gentile che ha avuto sempre cura dei suoi figli. Perché, allora, ha compiuto tali crudeltà? Oppure ad uccidere i piccoli non è stata lei?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Incidente Sinai, Zazou Ottimista su Ripresa Turismo in Egitto

Articolo Successivo

Grande Fratello Vip Sarà Flop, Mediaset Sceglie Isola dei Famosi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016