Germania, Cadaveri 7 Bimbi in Casa: Madre Ricercata

di Redazione 13/11/2015

Orribile scoperta in Germania. I poliziotti hanno trovato i cadaveri di 7 bimbi. Il ritrovamento è avvenuto a Wallenfels, in Franconia I cadaveri si trovavano in uno stabile di due piani, ubicato in un quartiere popolare. La raccapricciante scoperta è stata fatta da un medico accorso sul posto per una visita urgente. La Procura ha avviato un'inchiesta per fare chiarezza sull'episodio. La madre dei piccoli è attualmente ricercata. "I corpi sono in pessimo stato", ha riferito un portavoce della Polizia bavarese. Si dovranno scoprire le ragioni del decesso dei piccoli e il loro sesso. Inizialmente, gli agenti avevano scoperto i cadaveri di due neonati; poi hanno continuato ad indagare, trovando altre 5 salme. La madre dei piccoli, una 45enne, è la proprietaria di un chiosco non molto lontano dal luogo dei macabri ritrovamenti. "Una volta ha detto che aveva abortito 4 volte", ha rivelato un conoscente della 45enne al Bild. Molte persone, comunque, hanno detto che la titolare del chiosco è una donna educata e gentile che ha avuto sempre cura dei suoi figli. Perché, allora, ha compiuto tali crudeltà? Oppure ad uccidere i piccoli non è stata lei?

