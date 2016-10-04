Home Gossip Grande Fratello Vip: è scontro tra Giulia e Asia

di Redazione 04/10/2016

Uno dei momenti più forti nella terza puntata del Grande Fratello Vip, oltre all’eliminazione di Clemente Russo, è stato il faccia a faccia tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli, le due ragazze che si contendono il cuore dell’ex tronista Andrea Damante. In realtà non c’è storia perché nonostante la figlia di Antonella Mosetti ci abbia provato in tutti i modi, Damante non cede ed è innamoratissimo della fidanzata come ha dimostrato ancora una volta. Giulia De Lellis è entrata in Casa mentre tutti i concorrenti erano ‘freezati’ ed è subito corsa dal suo amore, per confermargli che non è incinta (“ma diventeremo genitori presto”) e per dirgli di stara tranquillo che nulla in lei era cambiato: “Io mi fido di te, ti amo da morire”. Poi però dietro alle insistenze di Ilary Blasi ha detto anche due paroline ad Asia Nuccetelli, invitandola a restituire la maglietta che Andrea le ha dato e a fare i suoi giochi lontana dal suo fidanzato. A quel punto madre e figlia, nonostante ufficialmente non potessero replicare per il ‘freeze’ si sono scagliate contro Giulia. Asia ha ribadito che Damante è solo un amico, come gli altri quaranta che ha fuori dal GF Vip e Antonella Mosetti si è arrabbiata con Giulia: “Adesso è arrivata questa qui da Uomini e Donne a dire ‘tutta l’Italia pensa’?”, le ha detto. Un atteggiamento che ha creato ancora più distanza con l’ex tronista, pronto a difendere la sua donna e a scaricare le Mosetti. D’ora in poi penserà solo a se stesso e tutti i fans dei ‘Damellis’ hanno apprezzato.

