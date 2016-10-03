Home Gossip Grande Fratello Vip: Andrea Damante parla di matrimonio

di Redazione 03/10/2016

C’è grande attesa per la terza puntata prevista per questa sera. lunedì 3 ottobre, ma le ultime news del Grande Fratello Vip confermano che uno dei personaggi più amati in assoluto rimane Andrea Damante. L’ex tronista ha lasciato un bellissimo ricordo di sé a Uomini e Donne, e la sua storia d’amore con Giulia De Lellis che piace molto al pubblico potrebbe aiutarlo ad arrivare fino in fondo, anche perché il ragazzo ha intenzioni molto serie. La domanda ricorrente per Andrea Damante infatti non è se lui e Giulia De Lellis si sposeranno, ma quando. Una prima risposta l’ha data lui stesso al magazine ‘Grand Hotel’, dicendo che non appena conoscerà la data la farà sapere a tutti. In realtà però sembra che i due ragazzi siano molto più vicini di quanto non si possa pensare, anche se lui non le ha ancora regalato l’anello. La sua è una scelta scaramantica: “L’ultima volta mi ha portato sfortuna perché poi è finita. E ora che ho incontrato la mia ‘Giulietta’ non posso mica rischiare di farmela scappare per un anello, giusto?”. E quello che prova per la fidanzata lo sta dimostrando giorno dopo giorno nella Casa del GF Vip nonostante il pressing di Asia Nuccetelli che non vedrebbe l’ora di saltargli addosso. Ma lui sa già cosa vuole: rivedere Giulia, riprendere la convivenza e pensare al matrimonio, oltre ad un figlio che entrambi hanno in testa.

