News UeD: Riccardo fa arrabbiare la De Filippi

di Redazione 04/10/2016

Fino ad oggi Riccardo Gismondi è probabilmente il tronista che meno ha impressionato il pubblico e le news di Uomini e Donne in arrivo dall’ultima registrazione del Trono Classico e Gay confermano che il ragazzo ha avuto anche una discussione con Maria De Filippi dopo una delle sue esterne. Riccardo Gismondi infatti in settimana ha rivisto la corteggiatrice Martina in esterna e i due dopo aver parlato a lungo si sono anche dato un bacio a stampo. Nulla di clamoroso se non fosse che, come ha rivelato la stessa Maria De Filippi, successivamente il tronista si è lamentato con la redazione per quel gesto. Secondo lui infatti il bacio era arrivato troppo presto e lui ha accettato soltanto per non offendere la sua corteggiatrice. Una presa di posizione che, come svelano le news di UeD, non è affatto piaciuta al pubblico. L’atteggiamento di Riccardo, il quale sembrava voler sminuire i sentimenti di Martina verso di lui, è stato giudicato troppo superficiale. E non è piaciuto nemmeno a Maria De Filippi: la conduttrice ha confessato che se fosse successa a lei una cosa del genere se ne sarebbe andata subito. E in effetti Martina ha anticipato che a fine registrazione se ne sarebbe andata. Ma sarà veramente così?

