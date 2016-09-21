Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Grande Fratello Vip: sorpresa in arrivo per Andrea Damante?

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Andrea Damante è entrato solo da due giorni nella Casa eppure le news di Grande Fratello Vip dicono che l’ex tronista è già il più desiderato. È entrato nel mirino di Asia Nuccetelli, la figlia dell’ex di ‘Non è la Rai’ Antonella Mosetti, ma è anche il sogno erotico di Bosco Cobos. Eppure per lui presto potrebbe esserci una bella sorpresa che farebbe contenti anche tutti i fans dei ‘Damellis’, la coppia che ormai ha creato da quattro mesi con Giulia De Lellis. Tutto nasce fa una frase pronunciata da Costantino Vitagliano, perché l’ex tronista ha notato che in Casa c’è un letto in più rispetto al numero dei concorrenti attualmente presenti. Così insieme ad Andrea Damante ha cominciato a ipotizzare chi potrebbe arrivare per occuparlo e forse solo come battuta gli ha detto che potrebbe anche essere la sua fidanzata. Una prospettiva che Damante ha accolto con gioia: “Magari!”, gli ha risposto anche se la sua per ora è soltanto una speranza. Tutti quelli che temevano un calo dei suoi sentimenti una volta entrato nella Casa sono serviti. Le news di Grande Fratello Vip confermano come Andrea da quando ha cominciato la sua avventura nel reality non pensi ad altri che alla sua fidanzata, come hanno notato alcuni concorrenti tra cui Pamela Prati. E lei da fuori fa lo stesso, mandando messaggi precisi al suo fidanzato, come quando nelle ore scorse su Instagram ha scritto: “Ma quali distanze, io ti sento più che mai”. Una bella favola che continua anche all’interno del reality.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

I programmi tv di oggi 22 Settembre

Articolo Successivo

Uomini e Donne: Claudio D’Angelo, l’ultimo confronto

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020