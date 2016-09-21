Home Uomini e Donne Grande Fratello Vip: sorpresa in arrivo per Andrea Damante?

Grande Fratello Vip: sorpresa in arrivo per Andrea Damante?

di Redazione 21/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Andrea Damante è entrato solo da due giorni nella Casa eppure le news di Grande Fratello Vip dicono che l’ex tronista è già il più desiderato. È entrato nel mirino di Asia Nuccetelli, la figlia dell’ex di ‘Non è la Rai’ Antonella Mosetti, ma è anche il sogno erotico di Bosco Cobos. Eppure per lui presto potrebbe esserci una bella sorpresa che farebbe contenti anche tutti i fans dei ‘Damellis’, la coppia che ormai ha creato da quattro mesi con Giulia De Lellis. Tutto nasce fa una frase pronunciata da Costantino Vitagliano, perché l’ex tronista ha notato che in Casa c’è un letto in più rispetto al numero dei concorrenti attualmente presenti. Così insieme ad Andrea Damante ha cominciato a ipotizzare chi potrebbe arrivare per occuparlo e forse solo come battuta gli ha detto che potrebbe anche essere la sua fidanzata. Una prospettiva che Damante ha accolto con gioia: “Magari!”, gli ha risposto anche se la sua per ora è soltanto una speranza. Tutti quelli che temevano un calo dei suoi sentimenti una volta entrato nella Casa sono serviti. Le news di Grande Fratello Vip confermano come Andrea da quando ha cominciato la sua avventura nel reality non pensi ad altri che alla sua fidanzata, come hanno notato alcuni concorrenti tra cui Pamela Prati. E lei da fuori fa lo stesso, mandando messaggi precisi al suo fidanzato, come quando nelle ore scorse su Instagram ha scritto: “Ma quali distanze, io ti sento più che mai”. Una bella favola che continua anche all’interno del reality.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp