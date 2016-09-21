Loading...

Uomini e Donne: Claudio D’Angelo, l’ultimo confronto

21/09/2016

L’ultimo capitolo del triangolo tra Georgette Polizzi, Davide Tresse e Claudio D’Angelo, una delle storie che ha animato la stagione estiva di Temptation Island 3, è stato scritto ancora a Canale 5. Le ultime news di Uomini e Donne parlano infatti del chiarimento che c’è stato tra la coppia di fidanzati e il ‘tentatore’ che oggi è anche tronista. Claudio D’Angelo ha confessato che qualche giorno dopo la fine dell’esperienza a Temptation Island 3 ha chiamato Georgette Polizzi solo per sapere come stava, come erano già d’accordo ma Davide si è arrabbiato usando toni e parole dure con lui. In fondo sente di non aver fatto nulla di sbagliato e quel messaggio gli ha fatto male. E Davide Tresse si è scusato, ammettendo che il suo rivale in realtà si è comportato sempre con correttezza e Georgette si era servita di lui per fargli capire cosa stava sbagliando. Tutto finito quindi? Secondo Gianni Sperti non proprio, perché si è vesto che Georgette era pazza di Claudio e si è spinta molto in là. Normale quindi che il pubblico da casa la attaccasse, ma la fidanzata vicentina si è difesa dicendo che lei è “una persona molto fisica”. In teoria è finita qui, anche perché le ultime news di gossip dicono che Georgette e Dabide fanno di nuovo sul seri e presto la convivenza potrebbe trasformarsi in matrimonio. Claudio invece ha voltato pagina e ora cerca l’amore come tronista.
