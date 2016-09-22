I programmi tv di oggi 22 Settembre
di Redazione
22/09/2016
La programmazione tv di oggi è sicuramente da non perdere. Ce n’è davvero per tutti i gusti ed è ricca di cultura, serie tv, show, film, reality e rubriche di attualità. Vediamo gli appuntamenti settimanali, ma anche le varianti per i programmi già visti gli anni precedenti. Rai 1 inizia alle 21.15 la serata con l’intramontabile serie tv Un medico in famiglia 10 con nonno Libero e suo figlio Lele ritornato a fare parte delle nuove puntate seguite da milioni di italiani ormai da anni. Non può mancare l’appuntamento su Rai 2 con la serie tv poliziesca americana Criminal Minds alle 21.10. Rai 3 propone alle 21.10 il film di spionaggio con l’agente più famoso al mondo 007 – Il domani non muore mai. Rai 5 offre una visione dedita alla cultura con il documentario che narra la grande carriera del leggendario Direttore d'Orchestra Zubin Mehta con Zubin Mehta - Cittadino del mondo. Sessant'anni di attività del Maestro sulla scena della musica mondiale che lo hanno visto nelle maggiori città come New York, Berlino, Firenze, Vienna e India. Su Rai Premium il simpatico Amadeus conduce alle 21.10 lo show che fa sfidare diversi personaggi comici famosi in intrecciati giochi, dove in uno di esso dovranno sfidare anche la forza della gravità. I canali Mediaset offrono divertimento ed emozioni con la serie tv Squadra antimafia 8 su Canale 5 alle 21.15 composta da un nuovo cast ma sempre pronti a vincere sulla criminalità. Italia 1 presenta Colorado Cafè alle 21.10 che per quest’anno sarà condotto dai due sarcastici Paolo e Luca. Il divertimento è assicurato. Rete 4 presenta alle 21.15 un film sentimentale Le parole che non ti ho detto con Kevin Costner che troverà l’amore in un modo impensabile. Su La 7 alle 21.10 vedremo Piazzapulita (live) lo show condotto da Corrado Formigli che fa chiarezza su notizie e politica grazie ad inviati, ospiti e servizi che affronteranno gli argomenti in modo molto approfondito. Il canale Dmax propone alle 21.10 il reality American Grit condotto dalla stella del wrestling John Cena che seguirà le avventure degli sfidanti in prove fisiche sempre più difficili. Su Iris alle 21.00 troviamo una commedia con una giovanissima Nicole Kidman in Birthday Girl - Essere donna alle prese con “l’amore” conosciuto sul web.
