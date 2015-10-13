Home Home Greenpeace, "How to Change the World" al Festival Cineambiente di Torino

di Redazione 13/10/2015

E' decisamente interessante il documentario "How to Change the World", presentato recentemente al Festival Cineambiente di Torino, visto che ci fa scoprire cose che, forse, non sapevamo di Greenpeace, la più grande organizzazione ambientalista non governativa al mondo "How to Change the World" è una pellicola diretta da Jerry Rothwell che racconta la storia di Greenpeace dalla nascita fino ai tanti giorni. Riflettori, dunque, sui fondatori dell'organizzazione ambientalista, ovvero Bob Hunter, Rex Weiler e Paul Watson, che iniziarono a contestare i test nucleari americani sull'isola di Amchitka, in Alaska. Bob Hunter, l'anima di Greenpeace, è stato ucciso da un terribile cancro e, dopo la sua morte, iniziarono i primi litigi tra Weiler e Watson. Tali attriti, però, non hanno inciso minimamente sull'attività e sulla fama di Greenpeace che, grazie ai volontari, contribuisce ad evitare scempi ambientali in tutto il mondo. La prima missione di Greenpeace, quella in Alaska, andò in porto poiché, alla fine, Amchitka diventò una riserva naturale per uccelli. L'organizzazione ambientalista ha incassato molte vittorie fino ad oggi e per questo siamo contenti. I volontari di Greenpeace lottano, ogni giorno, anche per noi. L'ambiente va difeso! L'ultimissima attività importante dei volontari dei Greenpeace è stata l'installazione di numerosi pannelli solari a Yirca, piccolo villaggio turco. Tali pannelli serviranno ad alimentare con energia pulita sia la moschea che la scuola. Il gruppo di volontari era formato da persone provenienti da diverse nazioni, tra cui l'Italia. Per installare i pannelli solari sono stati impiegati 5 giorni. Ennesima soddisfazione per Greenpeace. L'ambiente ringrazia.

