Masterchef Usa, Joe Bastianich Out: Cristina Tosi nella Giuria

di Redazione 13/10/2015

Masterchef Usa, uno del talent culinari più famosi al mondo, è iniziato. Novità dell'edizione 2015 è la presenza di una donna, Cristina Tosi, nella giuria Ieri sera, su Sky Uno HD, è andata in onda la prima puntata di Masterchef Usa, talent show che calamita l'attenzioni di milioni di persone in tutto il mondo. Quest'anno, però, il trio di giurati non sarà rappresentato da Graham Elliot, Gordon Ramsay e Joe Bastianich. Quest'ultimo, infatti, ha deciso di abbandonare la giuria, lasciando così il posto a Cristina. Joe ha detto che è troppo impegnato. Ricordiamo che è socio di Eataly ed è comproprietario della Batali & Bastianich Hospitality Group. Bastianich, comunque sia, non abbandonerà il mondo dello spettacolo, visto che farà sempre parte della giuria di Masterchef Italia assieme a Carlo Cracco, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. La mancanza di Joe Bastianich nella giuria di Masterchef Usa, tuttavia, non si sentirà molto in quanto, per la prima volta nella storia del talent show, una donna vestirà i panni di giudice, ovvero Cristina Tosi, talento della cucina internazionale e volto noto negli Usa perché è la proprietaria della catena di dolci Milk Bar. Ormai tutti sanno cosa devono fare i concorrenti del talent culinario per aggiudicarsi il titolo di Masterchef degli States. Vedremo, perciò, competizioni a squadre, pressure test ed altro ancora. Intanto Masterchef Italia è a rischio. Pare che i giudici Cracco, Barbieri e Bastianich non abbiano apprezzato alcuni aspetti contrattuali conseguenti alla cessione del format alla Endemol. Prima Masterchef Italia era prodotto da Magnolia.

