"Grosso guaio a Chinatown": remake si farà, Dwayne Johnson protagonista

E' l'epoca dei remake. E' indubbio. Si vocifera della prossima rivisitazione anche di "Grosso guaio a Chinatown". Ora il ruolo che, all'epoca venne interpretato da Kurt Russel, dovrebbe essere ricoperto da Dwayne Johnson, che probabilmente produrrà la pellicola.

Non si sa molto sul remake di "Grosso guaio a Chinatown", anche perché la 20th Century Fox non ha rilasciato informazioni in merito. La sceneggiatura dovrebbe essere affidata ad Ashley Miller e Zack Stentz. La trama sarà la stessa: un camionista accompagna l'amico cinese all'aeroporto per prendere la compagna di quest'ultimo. La donna, però, verra sequestrata da una banda di criminali.