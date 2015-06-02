Raz Degan e Paola Barale: storia d'amore finita

E' giunta al capolinea la storia d'amore tra Paola Barale e Raz Degan. La rottura ha stupito molte persone in quanto la coppia era una delle più solide dello showbiz.

"Io e Raz, per ora, abbiamo deciso di prendere percorsi differenti. Capita, nella vita, ad un certo punto. Non è giusto accontentarsi di un sentimento che ha perso di vivacità e di colore. Ora posso scostarmi i capelli davanti agli occhi", ha rivelato la Barale nel corso di un'intervista.

Degan, invece, non ha rilasciato nessun commento. Certo, non ci sarà rimasto bene, visto che solamente qualche settimana fa aveva detto: "Ho avuto la fortuna di incontrare una donna meravigliosa come Paola che mi ha fatto capire il posto dove vivevo".