Guns N' Roses: reunion certa, 25 concerti negli Usa

I Guns N' Roses torneranno a suonare. La reunion, dunque, è certa. A darne conferma sono stati i promotori del celebre festival californiano di Coachella

"Lo scioglimento dei Guns N' Roses è stata la più grande tragedia degli ultimi 20 anni. Ho chiesto più volte a Slash 'ma vi rendete conto di cosa avete combinato? Potevate essere i prossimi Rolling Stones'".

Axl Rose, Duff McKagan e Slash si esibiranno nuovamente dal vivo, dunque, dopo tanti anni. I fan dei Guns N' Roses sono elettrizzati e non vedono l'ora di rivedere i loro idoli in azione. A breve verranno diffuse le date deldella mitica band rock americana. Si vocifera che Axl Rose e compagni saliranno sul palco ben 25 volte negli. Non sono escluse tappe in Europa, dove tanti ammiratori li attendono. Secondo voci di corridoio, idei prossimi concerti dei Guns N' Roses non saranno proprio economici. Era prevedibile, visto che ad esibirsi saranno 'mostri sacri' del rock mondiale. La reunion della band fa piacere a molti ed è un bene per la musica mondiale perché stiamo parlando di un gruppo che si è fatto conoscere ed è diventato leggendario indicendo solo 4 dischi in 28 anni di carriera: un vero record. Nessuno è riuscito a fare breccia nel cuore di milioni di persone con così pochi album. Lo scioglimento del Guns N' Roses gettò nello sconforto i fan e molti artisti., ad esempio, disse:Intanto aspettiamo la performance live di Axl Rose e compagni al Festival di Coachella, in programma ad aprile.