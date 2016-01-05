Guns N' Roses: reunion certa, 25 concerti negli Usa
di Redazione
05/01/2016
I Guns N' Roses torneranno a suonare. La reunion, dunque, è certa. A darne conferma sono stati i promotori del celebre festival californiano di CoachellaAxl Rose, Duff McKagan e Slash si esibiranno nuovamente dal vivo, dunque, dopo tanti anni. I fan dei Guns N' Roses sono elettrizzati e non vedono l'ora di rivedere i loro idoli in azione. A breve verranno diffuse le date del tour della mitica band rock americana. Si vocifera che Axl Rose e compagni saliranno sul palco ben 25 volte negli Usa. Non sono escluse tappe in Europa, dove tanti ammiratori li attendono. Secondo voci di corridoio, i biglietti dei prossimi concerti dei Guns N' Roses non saranno proprio economici. Era prevedibile, visto che ad esibirsi saranno 'mostri sacri' del rock mondiale. La reunion della band fa piacere a molti ed è un bene per la musica mondiale perché stiamo parlando di un gruppo che si è fatto conoscere ed è diventato leggendario indicendo solo 4 dischi in 28 anni di carriera: un vero record. Nessuno è riuscito a fare breccia nel cuore di milioni di persone con così pochi album. Lo scioglimento del Guns N' Roses gettò nello sconforto i fan e molti artisti. Ozzy Osbourne, ad esempio, disse:
"Lo scioglimento dei Guns N' Roses è stata la più grande tragedia degli ultimi 20 anni. Ho chiesto più volte a Slash 'ma vi rendete conto di cosa avete combinato? Potevate essere i prossimi Rolling Stones'".Intanto aspettiamo la performance live di Axl Rose e compagni al Festival di Coachella, in programma ad aprile.
