Harrison Ford sarà nuovamente Indiana Jones
di Redazione
07/12/2015
"Siamo nella fase di sviluppo delle idee ma c'è una persona sotto contratto che in questo momento, se non sta lavorando al copione, dovrebbe farlo".Insomma, il quinto capitolo di "Indiana Jones" si farà, e a dirlo non è una persona qualsiasi ma proprio il grande protagonista, ovvero il mitico Harrison, che è certamente uno degli attori più talentuosi al mondo. La lavorazione del copione è curata da David Kroepp, che si occupò già della sceneggiatura del quarto capitolo della saga, "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" (2008), che riscosse un successo straordinario, incassando 800 milioni di dollari in tutto il mondo. Parlando di Harrison Ford e del suo carisma, recentemente il cineasta Steven Spielberg ha affermato che nessun attore potrebbe sostituirlo nel ruolo di protagonista di Indiana Jones:
"Non credo che nessuno possa sostituirlo. Non credo che succederà. Da sempre è mia intenzione che non accada quello che è successo con James Bond o Spider Man. C'è solo un Indiana Jones ed è Harrison Ford".Spielberg, insomma, è stato molto chiaro riguardo all'attore che interpreterà il quinto episodio della nota saga d'avventura. Del resto, ad escludere che un attore diverso da Harrison vestisse i panni di Indy è stato anche Frank Marshall, grande amico e collaboratore di Spielberg:
"Ci sono certamente molti attori che potrebbero prendere il testimone ma non faremo come Bond, non chiameremo qualcun altro Indiana Jones. Dobbiamo capire come fare".La lavorazione del quinto capitolo della saga d'avventura dovrebbe iniziare nel 2018, visto che Ford sarà impegnato su altri set sia nel 2016 che nel 2017.
