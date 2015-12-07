Harrison Ford sarà nuovamente Indiana Jones

"Siamo nella fase di sviluppo delle idee ma c'è una persona sotto contratto che in questo momento, se non sta lavorando al copione, dovrebbe farlo".

incassando 800 milioni di dollari in tutto il mondo

"Non credo che nessuno possa sostituirlo. Non credo che succederà. Da sempre è mia intenzione che non accada quello che è successo con James Bond o Spider Man. C'è solo un Indiana Jones ed è Harrison Ford".

"Ci sono certamente molti attori che potrebbero prendere il testimone ma non faremo come Bond, non chiameremo qualcun altro Indiana Jones. Dobbiamo capire come fare".

Ford sarà impegnato su altri set sia nel 2016 che nel 2017

Bella notizia per tutti gli amanti di. Ebbene sì,vestirà i panni ancora una volta del mitico avventuriero che ha lasciato col fiato sospeso milioni di persone. Il quinto episodio della famosa saga adventure arriverà presto in sala. E' stato lo stesso Ford ad annunciare la splendida notizia, sottolineando però che si sta lavorando attualmente al copione:Insomma, il quinto capitolo di "Indiana Jones" si farà, e a dirlo non è una persona qualsiasi ma proprio il grande protagonista, ovvero il mitico Harrison, che è certamente uno degli attori più talentuosi al mondo. La lavorazione del copione è curata da, che si occupò già della sceneggiatura del quarto capitolo della saga,(2008), che riscosse un successo straordinario,. Parlando di Harrison Ford e del suo carisma, recentemente il cineasta Steven Spielberg ha affermato che nessun attore potrebbe sostituirlo nel ruolo di protagonista di Indiana Jones:Spielberg, insomma, è stato molto chiaro riguardo all'attore che interpreterà il quinto episodio della nota saga d'avventura. Del resto, ad escludere che un attore diverso da Harrison vestisse i panni di Indy è stato anche, grande amico e collaboratore di Spielberg:La lavorazione del quinto capitolo della saga d'avventura dovrebbe iniziare nel 2018, visto che