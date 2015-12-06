Tiziano Ferro, crollo fisico impone stop concerti: "Mi piange il cuore"
di Redazione
06/12/2015
"Non avrei mai voluto prendere una decisione simile ma sfortunatamente è stata la salute a decidere: purtroppo al momento non riesco a cantare. E' più di una settimana che salgo sul palco in condizioni fisiche non ottimali, e purtroppo ieri sera dopo il concerto a Zurigo, nonostante le cure e le precauzioni di ogni sorta, ho avuto un crollo. Mi scuso con gli amici di Ginevra e Monaco, ma per ora sono costretto a fermarmi. Spero di tornare presto. Mi piange il cuore. Tiziano".L'annuncio di Ferro ha fato preoccupare i fan, che hanno subito postato molti messaggi sui social, testimoniando la vicinanza al loro beniamino che, finora, ha regalato loro grandi emozioni. Live Nation ha reso noto che gli unici due concerti annullati sono quelli a Ginevra e Monaco. La tournée di Tiziano riprenderà a Conegliano e Firenze. Peccato, dunque, per coloro che hanno già acquistato i biglietti per i concerti in Svizzera e in Germania. Ieri, dopo il concerto a Zurigo, l'artista si è sentito male. Necessaria, dunque, la cancellazione delle date a Ginevra e Monaco. Tiziano salirà nuovamente sul palco l'11 e 12 dicembre (concerti a Conegliano) e il 19, 20 e 21 dicembre (tappe a Firenze). Durante la performance live a Zurigo, Tiziano Ferro è stato costretto a cantare meno brani rispetto a quelli che intona solitamente durante le sue performance live proprio a causa delle sue pessime condizioni fisiche. Non possiamo che augurare all'artista una pronta ripresa, in modo che possa nuovamente entusiasmare tutti i suoi fan dal vivo.
Articolo Precedente
Harrison Ford sarà nuovamente Indiana Jones
Articolo Successivo
Massa Carrara: centenaria lascia eredità Guardia di Finanza
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023