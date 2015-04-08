Home Serie TV Hazzard: è morto James Best, lo sceriffo buono Rosco Coltrane

di Redazione 08/04/2015

All'età di 88 anni si è spento James Best, il famosissimo e tanto amato sceriffo buono Rosco Coltrane della serie tv “Hazzard”, in onda dal 1979 al 1985, in una clinica di Charlotte, nel Nord Carolina, ove era ricoverato da giorni per complicazioni seguite ad una polmonite. Attore molto prolifico, nella sua decennale carriera, iniziata nel 1950, si contano decine e decine di film, oltre a numerose serie televisive come B”onanza”, “L'incredibile Hulk”, “Perry Mason” e innumerevoli apparizioni. All'età di 3 anni James Best fu adottato dai coniugi Armen ed Essa Best, che si presero cura di lui, dopo la morte della mamma; cresciuto, combatté la seconda guerra mondiale come bombardiere e nella vita, si sposò 3 volte. Ritiratosi dalle “scene”, divenne professore all'Università della Florida e a quella di Oxford, in Mississippi. Michela Galli

