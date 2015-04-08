Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Hazzard: è morto James Best, lo sceriffo buono Rosco Coltrane

Redazione Avatar

di Redazione

08/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
All'età di 88 anni si è spento James Best, il famosissimo e tanto amato sceriffo buono Rosco Coltrane della serie tv “Hazzard”, in onda dal 1979 al 1985, in una clinica di Charlotte, nel Nord Carolina, ove era ricoverato da giorni per complicazioni seguite ad una polmonite. Attore molto prolifico, nella sua decennale carriera, iniziata nel 1950, si contano decine e decine di film, oltre a numerose serie televisive come B”onanza”, “L'incredibile Hulk”, “Perry Mason” e innumerevoli apparizioni. All'età di 3 anni James Best fu adottato dai coniugi Armen ed Essa Best, che si presero cura di lui, dopo la morte della mamma; cresciuto, combatté la seconda guerra mondiale come bombardiere e nella vita, si sposò 3 volte. Ritiratosi dalle “scene”, divenne professore all'Università della Florida e a quella di Oxford, in Mississippi. Michela Galli
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Paura per B.B. King: leggenda del blues, ricoverato per disidratazione

Articolo Successivo

88enne uccisa con un'ascia dal marito di 100 anni

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Velvet 4 anticipazioni e data di inizio: Ana e Alberto si sposano? Trame nuovi episodi

Velvet 4 anticipazioni e data di inizio: Ana e Alberto si sposano? Trame nuovi episodi

02/05/2017

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Candela rischia di morire, perde il bambino?

Il Segreto anticipazioni puntate spagnole: Candela rischia di morire, perde il bambino?

01/05/2017

Devious Maids 5 Non Si Farà: La Serie Cancellata Da Lifetime

Devious Maids 5 Non Si Farà: La Serie Cancellata Da Lifetime

02/09/2016