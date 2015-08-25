Home Spettacoli Hilary Swank, malata di Sla in "Qualcosa di buono": terzo Oscar?

Hilary Swank, malata di Sla in "Qualcosa di buono": terzo Oscar?

di Redazione 25/08/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Hilary Swank torna al cinema con una storia 'toccante'. L'attrice ha dovuto interpretare una donna costretta a vivere sulla sedia a rotelle. E' probabile che, grazie a "Qualcosa di buono", film diretto da George C. Wolf, la Swank incasserà il suo terzo Oscar Nel cast del bellissimo film, che uscirà nelle sale il prossimo film, ci sono anche attori del calibro di Emmy Rossum. "Mi sono documentata scrupolosamente frequentando dei veri malati, mi sono fatta raccontare la loro vita quotidiana, ho esplorato i loro sentimenti. E’ stata una prova fisicamente ed emotivamente molto faticosa, ma sono felicissima di aver interpretato questo film che regala molte emozioni. Su di me ha avuto un effetto molto potente", ha dichiarato Hilary nel corso di una recente intervista. Nella pellicola c'è un po' di tutto: non solo drammaticità, ma anche sprazzi di uomorismo. Si parla di disabilità, amicizia e destino. Insomma, chi si recherà al cinema per guardare "Qualcosa di buono" non passerà tutto il tempo a piangere ma potrà anche sorridere. La Swank veste i panni di una brava pianista affetta da Sla, tremenda patologia che pian piano mette fuori uso tutti i muscoli. A un certo punto, la donna si mette alla ricerca di una badante: sceglierà Bec, una giovane sconclusionata, con poca esperienza, che sogna di diventare una cantante. Le due donne sono diverse ma tra loro nascerà un sentimento profondo di rispetto. Chissà se Hilary Swank, riuscirà a conquistare il suo terzo Oscar, dopo quelli per "Boys don’t cry" e "Million Dollar Baby"? La 41enne ci prova ancora una volta. Intanto, chi vuole, può godersi il trailer di "Qualcosa di buono".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp