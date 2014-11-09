Loading...

"Hunger Games - Il canto della rivolta", tutto pronto per l'approdo nei cinema italiani

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2014

Tutto pronto per l'arrivo nelle sale italiane "Hunger Games - Il canto della rivolta", terzo episodio della celebre saga.

La presentazione della pellicola attesissima è avvenuta a Londra i presenza, ovviamente, dei protagonisti. Oltre alla splendida Jennifer Lawrence c’erano Julianne Moore, Donald Sutherland e Liam Hemsworth.

"Sono sempre emozionata nel tornare a vestire i panni di Katniss. Stavolta, però, i giochi sono finiti. Ritroveremo Katniss traumatizzata nel distretto 13, che è sopravvissuto alla distruzione e che ora è la base sotterranea dei ribelli, guidati dalla presidente Alma Coin, interpretata da Julianne Moore. Katniss non sa nulla di Peeta, rimasto nelle mani di Snow", a rivelato la Lawrence ai fan.

