"I Simpson", serie animata più famosa al mondo compie 25 anni

03/11/2014

"I Simpson", celebre serie tv animata, festeggia i suoi primi 25 anni. Finora, la serie ha fatto ridere a crepapelle grandi e piccini di tutto il mondo.

E' indubbio che "I Simpson" abbia inciso profondamente sulla cultura occidentale, non solo americana. Come non ridere dinanzi alle battute di Homer o al comportamento dell'indisponente Bart? Beh, la serie ha da poco raggiunto la quota dei 550 episodi ma non stanca, anzi entusiasma sempre gli spettatori.

Ricordiamo che "I Simpson" ha incassato, nell'arco degli ultimi 25 anni, tanti premi, come 28 Emmy Awards e una stella nella Hollywood Walk of Fame. Alla serie tv, inoltre sono stati dedicati ben 5 francobolli negli Usa, disegnati proprio dal creatore Groening.

