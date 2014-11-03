Tom Cruise si è invaghito di Miranda Kerr: incontri segreti a Londra

Tom Cruise ha una fissazione per le donne australiane. Il motivo? Pare stia flirtando con la top model Miranda Kerr.

Rammentiamo che Cruise ha avuto una storia d'amore con un'altra australiana famosa, Nicole Kidman. La relazione, però, naufragò. Molti sostengono che tra l'attore e la Kerr ci sia molto di più di una semplice amicizia. Entrambi sono usciti da storie d'amore fallite: lei con Orlando Bloom; lui con Katie Holmes.

"Da quando sono stati presentati in una cena privata a Londra, Tom non è riuscito a togliersi Miranda dalla testa, i due si sono scambiati diverse telefonate e si sono incontrati in segreto ogni volta che lei è volata a Londra", ha rivelato un insider a New Idea.

Se sono rose fioriranno.