Ilaria Cucchi, post su Fb: "Abbiamo vinto, Stefano"

La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, ha pubblicato nelle ultime ore il un post eloquente su Facebook.

"Abbiamo vinto, Stefano. Abbiamo vinto! Mi parlavano di morte naturale. Mi parlavano di te che ti eri spento. Abbiamo vinto. Hanno perso loro. Non noi. Non ci siamo arresi ed abbiamo vinto. Sono loro ad aver perso. Loro che non sono nemmeno capaci di dirci chi è stato a ridurti così. La giustizia non è per te. Non è per noi. Ma oramai tutti sanno e tutti hanno capito. Abbiamo vinto", recita il post di Ilaria Cucchi, che oggi si recherà a piazzale Clodio.