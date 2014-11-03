Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Ilaria Cucchi, post su Fb: "Abbiamo vinto, Stefano"

Redazione Avatar

di Redazione

03/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

La sorella di Stefano Cucchi, Ilaria, ha pubblicato nelle ultime ore il un post eloquente su Facebook.

"Abbiamo vinto, Stefano. Abbiamo vinto! Mi parlavano di morte naturale. Mi parlavano di te che ti eri spento. Abbiamo vinto. Hanno perso loro. Non noi. Non ci siamo arresi ed abbiamo vinto. Sono loro ad aver perso. Loro che non sono nemmeno capaci di dirci chi è stato a ridurti così. La giustizia non è per te. Non è per noi. Ma oramai tutti sanno e tutti hanno capito. Abbiamo vinto", recita il post di Ilaria Cucchi, che oggi si recherà a piazzale Clodio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"I Simpson", serie animata più famosa al mondo compie 25 anni

Articolo Successivo

Raffaella Fico si racconta a Domenica Live: affiatamento con Gianluca Tozzi

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025