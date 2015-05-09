"Il racconto dei racconti", Matteo Garrone si ispira a Giambattista Basile

Il regista italiano Matteo Garrone si è voluto mettere alla prova con "Il racconto dei racconti", film fantastico che trae ispirazione da "Lu cunto de li cunti", importante opera di Giambattista Basile, straordinario autore napoletano. Riferendosi alla sua ultima 'fatica', Garrone ha detto: "Ho lasciato intatti i temi e i sentimenti fondamentali del libro, mostrandoli in tutta la loro, sorprendente, modernità".

Per il regista romano non è stato semplice trovare i finanziatori del suo film in Italia, chiedendo quindi aiuto in Francia: "Nessuna banca italiana mi ha voluto assicurare la liquidità necessaria per girare. In Francia, invece, ho trovato una finanziaria disposta ad aiutarmi".

A Matteo non interessa se il suo nuovo film riscuoterà successo, ma spera solo che piaccia al pubblico: "Fare questo film è stata una scelta incosciente, presa in un momento in cui volevo mettermi nei guai... il mio vero premio sta nel piacere al pubblico, faccio film per la gente. Cannes è un’occasione, ma sarò contento soprattutto se Il racconto dei racconti avrà successo nelle sale". Non possiamo che augurare buona fortuna al talentuoso regista italiano.