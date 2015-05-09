Bergamo, direttrice di banca presa e pugni da due uomini

Se l'è vista brutta, ieri, Cinzia Premoli una direttrice di banca che è stata assalita a Ciserano, in provincia di Bergamo. Mentre era alla guida della sua vettura, la Premoli è stata affiancata da due uomini che hanno aperto la porta e hanno dichiarato: "Sei la direttrice? Apri la banca".

La donna si è opposta e, allora, uno dei due aggressori l'ha presa a pugni, gettandole addosso benzina e appiccando il fuoco. Per fortuna, la Premoli ha avuto la forza e il coraggio di scendere dalla vettura con gli abiti in fiamme, chiedendo aiuto alle persone che si trovavano in un bar. Immediato l'arrivo sul posto del personale del 118 e dei carabinieri.