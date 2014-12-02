Loading...

"Il ragazzo invisibile": Gabriele Salvatores racconta inquietudine adolescenziale

Redazione Avatar

di Redazione

02/12/2014

Il prossimo 18 dicembre approderà nelle sale italiane il nuovo capolavoro del premio Oscar Gabriele Salvatores, "Il ragazzo invisibile".

Il film è decisamente originale: si ispira a un libro scritto da Ludovica Rampoldi, Alessandro Fabbri e Stefano Stefano. "Il ragazzo invisibile" parla di adolescenza e dell'ansia tipica di tale fase della vita. Salvatores, però, sottolinea anche la fantasia e l'estro della maggior parte degli adolescenti.

Il protagonista del film è Michele, un ragazzino che, a un certo punto scopre di essere in grado di scomparire. Bella prova del giovane Ludovico Girardello, nei panni di Michele. Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino, che interpretano i genitori dell'adolescente invisibile.

