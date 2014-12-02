"Il ragazzo invisibile": Gabriele Salvatores racconta inquietudine adolescenziale
di Redazione
02/12/2014
Il prossimo 18 dicembre approderà nelle sale italiane il nuovo capolavoro del premio Oscar Gabriele Salvatores, "Il ragazzo invisibile".
Il film è decisamente originale: si ispira a un libro scritto da Ludovica Rampoldi, Alessandro Fabbri e Stefano Stefano. "Il ragazzo invisibile" parla di adolescenza e dell'ansia tipica di tale fase della vita. Salvatores, però, sottolinea anche la fantasia e l'estro della maggior parte degli adolescenti.
Il protagonista del film è Michele, un ragazzino che, a un certo punto scopre di essere in grado di scomparire. Bella prova del giovane Ludovico Girardello, nei panni di Michele. Nel cast anche Fabrizio Bentivoglio e Valeria Golino, che interpretano i genitori dell'adolescente invisibile.
