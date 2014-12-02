Milano, Madonna Esterhazy di Raffaello a Palazzo Marino
di Redazione
02/12/2014
A Milano approda l'arte vera, quella 'altisonante'. Da domani, 3 dicembre, all'11 gennaio 2015 si potranno ammirare gratuitamente 3 dipinti, tra cui la Madonna Esterhazy di Raffaello, prestato dal Museo delle Belle Arti di Budapest.
La Madonna Esterhazy di Raffaello è l'espressione della fine del periodo fiorentino di Raffaello. In quel periodo il grande artista imitò, nella pittura, il genio Leonardo.
Oltre alla Madonna Esterhazy, a Palazzo Marino sono allestite la Vergine del Borghetto, realizzata da Francesco Melzi, e la Madonna della rosa, attribuita a Giovanni Antonio Boltraffio.
Redazione