Milano, Madonna Esterhazy di Raffaello a Palazzo Marino

02/12/2014

A Milano approda l'arte vera, quella 'altisonante'. Da domani, 3 dicembre, all'11 gennaio 2015 si potranno ammirare gratuitamente 3 dipinti, tra cui la Madonna Esterhazy di Raffaello, prestato dal Museo delle Belle Arti di Budapest.

La Madonna Esterhazy di Raffaello è l'espressione della fine del periodo fiorentino di Raffaello. In quel periodo il grande artista imitò, nella pittura, il genio Leonardo.

Oltre alla Madonna Esterhazy, a Palazzo Marino sono allestite la Vergine del Borghetto, realizzata da Francesco Melzi, e la Madonna della rosa, attribuita a Giovanni Antonio Boltraffio.

